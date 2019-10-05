Russian Dream: Deutsche Auswanderer in RusslandJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 05.10.2019: Russian Dream: Deutsche Auswanderer in Russland
50 Min.Folge vom 05.10.2019Ab 12
Italien, Mallorca oder gar Australien: Um sich eine neue Existenz aufzubauen, wählen viele Deutsche ein warmes Auswanderziel. Aber Russland? Beim größten Land der Welt denkt man spontan an Kälte und ein hartes Leben. Bei deutschen Auswanderern wird es dennoch immer beliebter. Was ist der Reiz an Russland? "Galileo" hat es herausgefunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen