Galileo

Russian Dream: Deutsche Auswanderer in Russland

ProSieben
Folge vom 05.10.2019
Russian Dream: Deutsche Auswanderer in Russland

Russian Dream: Deutsche Auswanderer in RusslandJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 05.10.2019: Russian Dream: Deutsche Auswanderer in Russland

50 Min.
Ab 12

Italien, Mallorca oder gar Australien: Um sich eine neue Existenz aufzubauen, wählen viele Deutsche ein warmes Auswanderziel. Aber Russland? Beim größten Land der Welt denkt man spontan an Kälte und ein hartes Leben. Bei deutschen Auswanderern wird es dennoch immer beliebter. Was ist der Reiz an Russland? "Galileo" hat es herausgefunden.

