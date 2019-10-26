Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 26.10.2019
Folge vom 26.10.2019: Lastenrad-Paketboten

51 Min. Ab 12

Wegen Dieselverboten in den deutschen Innenstädten, Halteverboten und Staus müssen sich Zustelldienste etwas Neues einfallen lassen. Um Pakete in Zukunft effektiver ausliefern zu können, setzen einige Zusteller daher auf Lastenräder. Doch wie gut klappt das für die Kunden und Fahrer? Und wie pünktlich kommen die Pakete an, wenn der Bote dafür strampeln muss? "Galileo" hat es sich genauer angeschaut.

