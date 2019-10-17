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Galileo

"Galileo"-Rubrik: Welt retten für Faule

ProSiebenFolge vom 17.10.2019
"Galileo"-Rubrik: Welt retten für Faule

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Galileo

Folge vom 17.10.2019: "Galileo"-Rubrik: Welt retten für Faule

41 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 12

Was ist schonender für die Umwelt: Mehrweg- oder Pfandflasche? Oder schaden beide der Natur? Welche CO2-Bilanz haben beliebte Obst- und Gemüsesorten? Was davon kann man guten Gewissens kaufen und von welcher "Umweltsünde" sollte man die Finger lassen? "Galileo" präsentiert clevere Tipps für ein nachhaltiges und umweltbewusstes Leben.

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