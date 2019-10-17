"Galileo"-Rubrik: Welt retten für FauleJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 17.10.2019: "Galileo"-Rubrik: Welt retten für Faule
41 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 12
Was ist schonender für die Umwelt: Mehrweg- oder Pfandflasche? Oder schaden beide der Natur? Welche CO2-Bilanz haben beliebte Obst- und Gemüsesorten? Was davon kann man guten Gewissens kaufen und von welcher "Umweltsünde" sollte man die Finger lassen? "Galileo" präsentiert clevere Tipps für ein nachhaltiges und umweltbewusstes Leben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen