Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Kampf um die Amazon-Sterne

ProSiebenFolge vom 08.10.2019
Kampf um die Amazon-Sterne

Kampf um die Amazon-SterneJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 08.10.2019: Kampf um die Amazon-Sterne

49 Min.Folge vom 08.10.2019Ab 12

Ein Produkt bei Amazon bestellt und trotz guter Bewertungen Schrott erhalten? Das passiert leider immer mehr Kunden. Denn die Händler können sich gefälschte Rezensionen kaufen oder Bewertungen eines anderen Produktes übernehmen. "Galileo" deckt die neuesten Mogeltricks rund um die Amazon-Bewertungen auf und zeigt, wie sich Verbraucher vor Betrügern schützen können.

Alle verfügbaren Folgen