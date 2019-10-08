Galileo
Folge vom 08.10.2019: Kampf um die Amazon-Sterne
49 Min.Folge vom 08.10.2019Ab 12
Ein Produkt bei Amazon bestellt und trotz guter Bewertungen Schrott erhalten? Das passiert leider immer mehr Kunden. Denn die Händler können sich gefälschte Rezensionen kaufen oder Bewertungen eines anderen Produktes übernehmen. "Galileo" deckt die neuesten Mogeltricks rund um die Amazon-Bewertungen auf und zeigt, wie sich Verbraucher vor Betrügern schützen können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen