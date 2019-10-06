Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Streetfood International: Tel Aviv und London

ProSiebenFolge vom 06.10.2019
Streetfood International: Tel Aviv und London

Streetfood International: Tel Aviv und LondonJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 06.10.2019: Streetfood International: Tel Aviv und London

51 Min.Folge vom 06.10.2019Ab 12

Die Küche des Nahen Ostens steht für Falafel und Hummus. England verbindet man automatisch mit Fish and Chips. Dabei haben diese beiden Länder kulinarisch noch viel mehr zu bieten. "Galileo" checkt zwei neue Foodtrends aus Tel Aviv und aus London. Wäre das vielleicht auch was für den deutschen Markt? "Galileo" hat die Geschmacksprobe gemacht.

Alle verfügbaren Folgen