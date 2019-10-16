"Green Seven"-Hero - KorallenzuchtJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.10.2019: "Green Seven"-Hero - Korallenzucht
Korallenriffe gehören zu den am stärksten bedrohten Ökosystemen der Welt. Läuft die Verschmutzung der Ozeane weiter wie bisher, sterben die Riffe weltweit innerhalb der nächsten 80 Jahre aus! Ken Nedimyer möchte das verhindern und hat eine Lösung gefunden: Korallen an Land nachzüchten und im Meer aussetzen. "Galileo" hat ihn bei seiner wichtigen Arbeit begleitet.
