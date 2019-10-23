Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Visionscheck: Elon Musk

Folge vom 23.10.2019
Visionscheck: Elon Musk

Galileo

Folge vom 23.10.2019: Visionscheck: Elon Musk

51 Min.Folge vom 23.10.2019Ab 12

Den Mars besiedeln und künstliche Intelligenz in menschliche Gehirne pflanzen? Großstadtstaus eliminieren und irgendwie die Welt retten? Das sind nur ein paar von Elon Musks großen Visionen. Doch Genie und Wahnsinn liegen bekanntlich nah beieinander. Wie viel PR-Bluff und wie viel Wahrheit steckt in den Zukunftsgedanken des Investors? "Galileo" ist in seine Welt eingetaucht.

