Galileo
Folge vom 23.10.2019: Visionscheck: Elon Musk
51 Min.Folge vom 23.10.2019Ab 12
Den Mars besiedeln und künstliche Intelligenz in menschliche Gehirne pflanzen? Großstadtstaus eliminieren und irgendwie die Welt retten? Das sind nur ein paar von Elon Musks großen Visionen. Doch Genie und Wahnsinn liegen bekanntlich nah beieinander. Wie viel PR-Bluff und wie viel Wahrheit steckt in den Zukunftsgedanken des Investors? "Galileo" ist in seine Welt eingetaucht.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
