Urlaubschallenge Hamburg vs. PragJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.10.2019: Urlaubschallenge Hamburg vs. Prag
50 Min.Folge vom 13.10.2019Ab 12
Was gibt es Verlockenderes als ein Wochenende raus aus dem Alltag? Meist ist der Kurztrip in beliebte Städte wie Hamburg oder Prag jedoch teuer. Doch müssen Wochenendurlaube immer kostspielig sein? "Galileo" schickt Funda Vanroy und Harro Füllgrabe zur Urlaubschallenge. Ihre Aufgabe: Echte Geheimtipps für unter 200 Euro finden. Wo lässt es sich günstiger entspannen: Hamburg oder Prag? "Galileo" hat es herausgefunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen