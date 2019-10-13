Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Urlaubschallenge Hamburg vs. Prag

ProSieben
Urlaubschallenge Hamburg vs. Prag

Folge vom 13.10.2019: Urlaubschallenge Hamburg vs. Prag

Folge vom 13.10.2019

Was gibt es Verlockenderes als ein Wochenende raus aus dem Alltag? Meist ist der Kurztrip in beliebte Städte wie Hamburg oder Prag jedoch teuer. Doch müssen Wochenendurlaube immer kostspielig sein? "Galileo" schickt Funda Vanroy und Harro Füllgrabe zur Urlaubschallenge. Ihre Aufgabe: Echte Geheimtipps für unter 200 Euro finden. Wo lässt es sich günstiger entspannen: Hamburg oder Prag? "Galileo" hat es herausgefunden.

