Galileo

ProSiebenFolge vom 21.10.2019
46 Min.Folge vom 21.10.2019Ab 12

Er besitzt Millionen von Anhängern und wird vom Westen für seinen Stil kritisiert. Er ist einer der mächtigsten Männer der Welt, doch es ist kaum Privates über ihn bekannt: Wladimir Putin. Was für ein Mensch ist er abseits der politischen Bühne? "Galileo" blickt hinter die Kulissen von Macht, Geld und Einfluss des russischen Präsidenten.

