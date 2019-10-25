Rulebreaker Lonesome Demonstrant RusslandJetzt kostenlos streamen
Folge vom 25.10.2019
Arshak Makichyan protestiert seit Jahren gegen den Kreml. Allein und unter dem Gesetzesradar begehrt der Mann seit März jeden Freitag einsam in Moskau auf - denn Demonstrationen sind hier offiziell verboten. Was kann so eine "Ein-Mann-Demo" ausrichten? Wieso werden seine Aktionen vom sonst so strikten russischen Staat nicht unterbunden? "Galileo" war an einem Freitag dabei, als Arshak sich wieder etwas Besonderes ausgedacht hat, um das Verbot der Regierung zu umgehen.
