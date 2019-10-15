Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

"Green Seven"-Hero - Mikroplastikfischer

ProSiebenFolge vom 15.10.2019
"Green Seven"-Hero - Mikroplastikfischer

"Green Seven"-Hero - MikroplastikfischerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 15.10.2019: "Green Seven"-Hero - Mikroplastikfischer

52 Min.Folge vom 15.10.2019Ab 12

Fünf Gramm Mikroplastik nimmt der Mensch laut einer WWF-Studie wöchentlich zu sich. Das macht umgerechnet eine Kreditkarte pro Woche! Zu viel für Kathrin Schuhe, die mit ihrem Ideenreichtum einen wichtigen Beitrag für die Umwelt leistet. Sie hat ein Verfahren entwickelt, um Mikroplastik als auch Medikamentenrückstände aus dem Abwasser herauszufiltern. "Galileo" stellt die Erfinderin und ihr Verfahren vor.

Alle verfügbaren Folgen