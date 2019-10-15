"Green Seven"-Hero - MikroplastikfischerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.10.2019: "Green Seven"-Hero - Mikroplastikfischer
Fünf Gramm Mikroplastik nimmt der Mensch laut einer WWF-Studie wöchentlich zu sich. Das macht umgerechnet eine Kreditkarte pro Woche! Zu viel für Kathrin Schuhe, die mit ihrem Ideenreichtum einen wichtigen Beitrag für die Umwelt leistet. Sie hat ein Verfahren entwickelt, um Mikroplastik als auch Medikamentenrückstände aus dem Abwasser herauszufiltern. "Galileo" stellt die Erfinderin und ihr Verfahren vor.
