Galileo
Folge vom 04.10.2019: Kino Deluxe
48 Min.Folge vom 04.10.2019Ab 12
Entspannt und gemütlich einen Film ansehen: Das verbinden die meisten mit einem Kinobesuch. In der Schweiz geht das jetzt ganz besonders bequem. Dort können sich die Besucher im Bett die neuesten Streifen anschauen. Und das ist nicht alles: In diesem außergewöhnlichen Kino gibt es ganz spezielle Snacks und Getränke, sogar Kaviar. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch hat das Kino der Extraklasse besucht und ausgiebig getestet.
