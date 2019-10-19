Galileo
Folge vom 19.10.2019: Lost Place: US-Kaufhäuser
51 Min.Folge vom 19.10.2019Ab 12
Gespenstisch leere Gänge, geschlossene Läden, bedrückende Stille: Das ist kein Filmset für einen neuen Horrorstreifen, sondern ein gewöhnliches Einkaufszentrum in den USA. Shopping Malls ohne Kunden sind dort keine Seltenheit mehr und das trotz der boomenden Wirtschaft. Wo sind all die Shoppingfans abgeblieben? Was passiert mit diesen verlassenen Kaufhäusern? "Galileo" ist dem auf den Grund gegangen.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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