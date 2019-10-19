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Galileo

Lost Place: US-Kaufhäuser

ProSiebenFolge vom 19.10.2019
Lost Place: US-Kaufhäuser

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Galileo

Folge vom 19.10.2019: Lost Place: US-Kaufhäuser

51 Min.Folge vom 19.10.2019Ab 12

Gespenstisch leere Gänge, geschlossene Läden, bedrückende Stille: Das ist kein Filmset für einen neuen Horrorstreifen, sondern ein gewöhnliches Einkaufszentrum in den USA. Shopping Malls ohne Kunden sind dort keine Seltenheit mehr und das trotz der boomenden Wirtschaft. Wo sind all die Shoppingfans abgeblieben? Was passiert mit diesen verlassenen Kaufhäusern? "Galileo" ist dem auf den Grund gegangen.

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