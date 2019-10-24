Galileo
Folge vom 24.10.2019: Größter Cannabis-Transport
52 Min.Folge vom 24.10.2019Ab 12
Eine halbe Tonne Cannabis fliegt von Portugal nach Deutschland - und das ganz legal. Was hat es mit dieser gigantischen Drogenlieferung auf sich? Wer hat diesen Transport unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in Auftrag gegeben? "Galileo" war an Bord des Fliegers und durfte den Transport begleiten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen