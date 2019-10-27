Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben
Folge vom 27.10.2019
Folge vom 27.10.2019
Ab 12

Das ist die Pizza-Revolution in Neapel: Ein Teig, der aufgeht wie eine Wolke, der dick und trotzdem luftig sein soll. Vincenzo Capuano ist ein wahrer Pizza-Revolutionär aus Neapel. Er backt Pizza auf eine ganz andere Weise, als man es in der Geburtsstätte der Pizza seit 200 Jahren macht. Wie seine Kreation schmeckt und wie die alten neapolitanischen Pizzabäcker diese Revolution finden? "Galileo" macht den Geschmackstest.

