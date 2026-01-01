Thema u. a.: Der Rasen muss weg - Las VegasJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Der Rasen muss weg - Las Vegas
Die Sonne brennt vom Himmel, die Luft ist trocken und flimmert vor Hitze? Was wir nur von heißen Sommertagen kennen, ist in Las Vegas jeden Tag Realität. Die Wüstenstadt kämpft seit Jahren gegen die Dürre und jetzt wird das Trinkwasser knapp. Eine Lösung muss her und die lautet: Weg mit dem Rasen! Warum sich Las Vegas von seinen Grünflächen trennt, um Wasser zu sparen, und wie seine Bewohner mitten in der Wüste überhaupt an das kühle Nass kommen - "Galileo" zeigt es.
