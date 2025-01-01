Thema u. a.: Was bringts? Vegetarische ErnährungJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Was bringts? Vegetarische Ernährung
47 Min.Ab 12
Was bringt eigentlich eine rein vegetarische Ernährung? Wer sich mit der Frage beschäftigt, stößt auf zahlreiche Halbwahrheiten und heftige Diskussionen. Anhand geprüfter Studien und mithilfe von Expert:innen klärt "Galileo" folgende Fragen: Leben Vegetarier:innen gesünder? Führt eine fleischlose Ernährung zu Mangelerscheinungen? Wie teuer ist vegetarische Ernährung im Vergleich zu Mischkost? Und schließlich auch: Retten Vegetarier:innen nicht nur Tiere, sondern auch das Klima?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen