Thema u. a.: Masse meets Klasse: KüchenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Masse meets Klasse: Küchen
45 Min.Ab 12
Ob in Gesellschaft oder entspannt allein: Um sich ein leckeres Essen zubereiten zu können, braucht es eine gut ausgestattete Küche. Dafür zahlt man in Deutschland auch gerne mal etwas mehr. Ob Einzelanfertigung oder Massenware: Die Auswahl ist riesig. Doch was macht eine gute Küche aus und wo kann man sparen? "Galileo" besucht einen der größten deutschen Küchenhersteller und eine kleine Luxus-Manufaktur, um zu zeigen, wie unterschiedlich eine Küche in Deutschland sein kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen