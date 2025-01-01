Galileo
Thema u. a.: Elisabeth Holmes
23 Min.Ab 12
Jung, dynamisch, erfolgreich: Elisabeth Holmes galt für viele als der nächste Steve Jobs. Mit ihrem Unternehmen Theranos lebte sie den amerikanischen Traum einer "Selfmade Woman". Die von Elisabeth Holmes entwickelte Methode der Blutanalyse sollte die Medizin revolutionieren und Krankheiten wie Krebs und Diabetes viel einfacher erkennen. Nun der tiefe Fall - Holmes ist wegen Betrugs angeklagt, ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft. Wie konnte es dazu kommen?
