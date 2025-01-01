Thema u. a.: Jumbo auf dem Weg zur MillionJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Jumbo auf dem Weg zur Million
23 Min.Ab 12
Viele Menschen träumen davon, viel Geld mit wenig Arbeit zu verdienen. Glaubt man den Berichten etlicher "self-made Millinäre", scheint dieser Traum in greifbarer Nähe zu liegen. In ihren Videos auf YouTube zeigen sie ihre überragenden Erfolge und bieten dabei auch noch persönliche Nachhilfe an. Doch wie viel Wahrheit steckt in ihren Angeboten? "Galileo" hat den selbsternannten Money-Coach Gunnar Kessler getroffen und ihm auf den Zahn gefühlt.
