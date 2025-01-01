Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: Jumbo auf dem Weg zur Million

ProSieben
Thema u. a.: Jumbo auf dem Weg zur Million

Thema u. a.: Jumbo auf dem Weg zur MillionJetzt kostenlos streamen

Galileo

Thema u. a.: Jumbo auf dem Weg zur Million

23 Min.Ab 12

Viele Menschen träumen davon, viel Geld mit wenig Arbeit zu verdienen. Glaubt man den Berichten etlicher "self-made Millinäre", scheint dieser Traum in greifbarer Nähe zu liegen. In ihren Videos auf YouTube zeigen sie ihre überragenden Erfolge und bieten dabei auch noch persönliche Nachhilfe an. Doch wie viel Wahrheit steckt in ihren Angeboten? "Galileo" hat den selbsternannten Money-Coach Gunnar Kessler getroffen und ihm auf den Zahn gefühlt.

Alle verfügbaren Folgen