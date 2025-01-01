Thema u. a.: Was wurde aus der verlassenen Metrostation?Jetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Was wurde aus der verlassenen Metrostation?
2017 noch eine leere U-Bahn-Station irgendwo im Nirgendwo - heute steht sie in der dramatisch wachsenden chinesischen Millionenstadt Chongqing, einer Metropole so groß wie Österreich. Jährlich ziehen rund eine Millionen Menschen hierher. Für den Zuwachs müssen die Stadtplaner schnell und effizient ausreichend Platz schaffen. Doch wie plant man so eine schnell wachsende Stadt, und was hat die verlassene U-Bahn-Station von damals damit zu tun?
