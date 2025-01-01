Thema u. a.: Social-Scoring in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Social-Scoring in Deutschland
48 Min.Ab 12
Trennt der Nachbar den Müll richtig? Welche Beurteilung gibt man dem Restaurant? Gefällt einem ein Post auf Instagram? Ohne es zu wissen bewertet man in Deutschland dauernd sein Umfeld. Laut einer Studie des Bildungsministeriums können sich sogar 20 Prozent der Bundesbürger:innen vorstellen, ein so genanntes Social-Credit-System einzuführen. Dieses System bestraft Regelverstöße und belohnt, wenn man sich an die Regeln hält. "Galileo" zeigt, wie so ein System funktionieren könnte.
