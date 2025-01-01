Thema u. a.: Masse mit Klasse - ParkettJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Masse mit Klasse - Parkett
39 Min.Ab 12
Parkett: Der Klassiker unter den Bodenbelägen ist ebenso beliebt wie vielseitig! Von handverarbeiteter Diele bis zum praktischen Klick-System - je nach Tiefe des Geldbeutels ist alles möglich. Wo aber liegen eigentlich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Bodenbelag-Varianten? "Galileo" hat zwei Hersteller mit unterschiedlichen Produktionsverfahren unter die Lupe genommen.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
