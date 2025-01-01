Thema u. a.: Ein Mann ein Traum - Circus RoncalliJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Ein Mann ein Traum - Circus Roncalli
Der Circus Roncalli ist weltberühmt. Obwohl immer mehr Zirkusse ums Überleben kämpfen, ist Roncalli so erfolgreich wie nie zuvor. Verantwortlich dafür ist vor allem Bernhard Paul - Zirkusdirektor, Clown Zippo und Revolutionär. Sein Imperium: 150 Mitarbeiter:innen, 100 Zirkuswägen, 21 Mio. Euro Jahresumsatz und mehr als 40.000 Besucher pro Monat! "Galileo" hat Bernhard Paul besucht und erfahren, wie er das alles geschafft hat.
