Thema u. a.: Wohnen im Lost Place: Beelitz Heilstätten
33 Min.Ab 12
Einer der bekanntesten Lost Places in Deutschland: Die Heilstätten in Beelitz. Das Leben kehrt zurück: Aus den leerstehenden Gebäuden soll bis 2026 ein komplett neues Stadtviertel entstehen. Wie funktioniert das Miteinander von Tourismus und Wohngegend? "Galileo" war vor Ort und hat herausgefunden, wie es sich in einer solch besonderen Siedlung lebt.
