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Ganz Ohr

Ganz Ohr: Adrenalin

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 26.06.2024
Ganz Ohr: Adrenalin

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Ganz Ohr

Folge 10: Ganz Ohr: Adrenalin

18 Min.Folge vom 26.06.2024

Warum fahren manche Kinder gern Achterbahn, wilde Karusselle oder Geisterbahnen und andere nicht? Und wieso gibt es Erwachsene, die sogar freiwillig mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen? Um das rauszufinden, besucht Esther den Wiener Prater und blickt dort hinter die Kulissen einer Geisterbahn. Und sie besucht Bernd, er ist Neurobiologe und kann ihr erklären, was in unserem Körper passiert, wenn wir uns in Fahrgeschäften wild herumwirbeln lassen. Außerdem trifft sie die begeisterte Fallschirmspringerin und Trainerin Lisa, die schon viele Menschen bei ihrem ersten Fallschirmsprung begleitet hat. Wird Esther auch den Sprung aus dem Flugzeug wagen? Das und mehr in Folge 10 von "Ganz Ohr – Was ist Adrenalin?" Bildquelle: ORF

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