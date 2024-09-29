Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 29.09.2024
18 Min.Folge vom 29.09.2024

Diesmal geht Esther der Frage nach, welche Zauberkraft Musik haben kann. Und wie sie unseren Körper und unsere Gefühle beeinflusst. Dafür besucht sie die zwölfjährige Pianistin Sona und trifft auch Musikerin und Produzentin Sophie. Sie spielt in Bands wie "My Ugly Clementine" und "Leyya" und zeigt Esther, wie ein Song entsteht. Aber hat das gemeinsame Lied von Sophie und Esther auch das Zeug zum Hit? Das klärt Esther in der Musikredaktion von Ö3.

