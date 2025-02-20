Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ganz Ohr: Energie

Staffel 1Folge 26vom 20.02.2025
Folge 26: Ganz Ohr: Energie

18 Min.Folge vom 20.02.2025

Dein Handy ist leer, der Herd wird nicht warm, die Wäsche bleibt schmutzig - ohne Strom sind viele Geräte unbenutzbar. Anders als Menschen früher, brauchen wir heute viel mehr Energie im Alltag. Aber woher kommt die? Und warum gibt es in Österreich ein Kraftwerk, das Unmengen Strom erzeugen könnte, aber noch nie eingeschaltet worden ist? Und das, obwohl es schon vor rund 50 Jahren fix fertig gebaut worden ist. Haben wir also ein Strom-Problem? Welche anderen Möglichkeiten gibt es, Energie zu erzeugen. Um all das rauszufinden besucht Esther eine Energieausstellung im Technischen Museum in Wien und betritt auch zum ersten Mal in ihrem Leben das stillgelegte Atomkraftwerk Zwentendorf. Bildquelle: ORF

ORF Kids
