Ganz Ohr: Essen der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Ganz Ohr
Folge 23: Ganz Ohr: Essen der Zukunft
Werden wir in Zukunft vielleicht panierte Insekten statt Wiener Schnitzel essen? Und werden unsere Lebensmittel in den Städten wachsen statt auf dem Feld? Wie können wir Ernten auch in Zukunft sicherstellen, wenn durch den Klimawandel Dürre und extremes Wetter immer häufiger werden? Um das rauszufinden besucht Esther gemeinsam mit ein paar experimentierfreudigen Kindern einen Insektenkochkurs. Hier lernen sie, was man aus Insekten zubereiten kann. Und warum Insekten für viele in Zukunft vielleicht öfter auf dem Teller landen könnten. Außerdem schaut sie sich eine Vertical Farm an. Hier wird erforscht, unter welchen Bedingungen Pflanzen auch in den Regalen einer Halle super wachsen können. Das und mehr in Folge 15 - die Zukunft des Essens. Bildquelle: ORF
