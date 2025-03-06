Ganz Ohr
Folge 27: Ganz Ohr: Weltraum
Hast du schon mal davon geträumt, ins Weltall zu fliegen? Wie ist das Gefühl von dort auf die Erde zu schauen? Wie fühlt sich Schwerelosigkeit an? Und wie wird das Weltall überhaupt erforscht? Um den Geheimnissen des Alls auf der Erde näherzukommen, testen Esther und eine Gruppe von Kids im Welios in Wels Raketenstart, Andocken an eine Raumstation oder auch das Navigieren von Raumschiffen. Außerdem erzählt Österreichs einziger Astronaut, Franz Viehböck, vom Alltag auf einer Raumstation. Wie wird gegessen, geschlafen, geduscht? Und wie funktioniert die Toilette im All? Und gibt es auch auf näher zur Erde die Möglichkeit, ein bisschen schwerelos zu sein? All das und noch mehr erfahrt ihr in dieser Folge von "Ganz Ohr". Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick