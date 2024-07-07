Ganz Ohr
Folge 11: Ganz Ohr: Großfamilie
Esther geht der Frage nach, was genau eine Familie ist. Wer gehört dazu und wie unterschiedlich können Familien aussehen. Dafür besucht sie eine Familie Gögele in Wiener Neustadt. Hier leben Konstantin, Elmar, Ruben, Moses, Salomon und Caspar - die 6 Buben der Familie. Wie sieht der Alltag in so einer Großfamilie aus? Wie geht es Kindern, die so viele Geschwister haben? Außerdem: Wie haben Familien früher ausgesehen? Und: Was, wenn Papa und Mama sich trennen? Dafür besucht Esther Svea, Arne und Tilo in Wildon in der Steiermark. Ihre Eltern sind seit 2 Jahren geschieden. Jetzt haben die Kinder 2 Zuhause: eines bei Papa, eines bei Mama. Bildquelle: ORF
