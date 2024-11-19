Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 19.11.2024
Woher kommt unser Geld und haben wir Menschen eigentlich immer schon mit Geld oder Gold bezahlt? Um das rauszufinden, besucht Esther die Münze Österreich. Eine Art Geld-Fabrik. Hier werden nicht nur die österreichischen Euro- und Centmünzen geprägt, sondern auch viele Sammlerstücke und Goldmünzen entworfen. Außerdem versucht sich Esther in der Kunst des Goldwaschens. Dafür ist sie in Rauris, bei Theos Goldwaschplatz. Wird es ihr gelingen, mit seiner Hilfe tatsächlich Gold zu finden? Und wird sie vielleicht sogar reich? Das und noch mehr in dieser Ausgabe von "Ganz Ohr". Bildquelle: ORF

