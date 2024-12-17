Ganz Ohr: Hunde mit JobsJetzt kostenlos streamen
Ganz Ohr
Folge 25: Ganz Ohr: Hunde mit Jobs
16 Min.Folge vom 17.12.2024
In dieser Folge von Ganz Ohr besucht Esther Hunde, die wichtige Aufgaben für uns Menschen übernehmen. So trifft sie zum Beispiel Assistenzhündin Lucie. Sie hilft dem 9-jährigen Paul aus Gössendorf in der Steiermark. Paul ist entwicklungsverzögert, das heißt, er spricht und handelt wie meist jüngere Kinder. Lucie ist für ihn eine wichtige Stütze im Alltag. Außerdem besucht Esther Rettungshunde beim Training in Niederösterreich. Welche Aufgaben haben sie und was müssen sie alles lernen? Das und mehr - in "Hunde mit Jobs". Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ganz Ohr
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0