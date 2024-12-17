Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 17.12.2024
16 Min.Folge vom 17.12.2024

In dieser Folge von Ganz Ohr besucht Esther Hunde, die wichtige Aufgaben für uns Menschen übernehmen. So trifft sie zum Beispiel Assistenzhündin Lucie. Sie hilft dem 9-jährigen Paul aus Gössendorf in der Steiermark. Paul ist entwicklungsverzögert, das heißt, er spricht und handelt wie meist jüngere Kinder. Lucie ist für ihn eine wichtige Stütze im Alltag. Außerdem besucht Esther Rettungshunde beim Training in Niederösterreich. Welche Aufgaben haben sie und was müssen sie alles lernen? Das und mehr - in "Hunde mit Jobs". Bildquelle: ORF

