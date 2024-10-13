Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ganz Ohr: U-Bahn

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 13.10.2024
15 Min.Folge vom 13.10.2024

Womit wird die U-Bahn angetrieben und wie wird sie gesteuert? Um das rauszufinden, trifft Esther U-Bahnfahrer Robert. Er steuert die Züge schon seit 20 Jahren und zeigt ihr, worauf es beim U-Bahnfahren ankommt. Außerdem findet Esther heraus, wie U-Bahntunnel und Bahnstationen gebaut werden und wirft einen Blick in die Zukunft: in Wien werden nämlich bald Züge fahren, die von keinem Fahrer oder Fahrerin gesteuert werden. Bildquelle: ORF

