Ganz Ohr
Folge 17: Ganz Ohr: U-Bahn
15 Min.Folge vom 13.10.2024
Womit wird die U-Bahn angetrieben und wie wird sie gesteuert? Um das rauszufinden, trifft Esther U-Bahnfahrer Robert. Er steuert die Züge schon seit 20 Jahren und zeigt ihr, worauf es beim U-Bahnfahren ankommt. Außerdem findet Esther heraus, wie U-Bahntunnel und Bahnstationen gebaut werden und wirft einen Blick in die Zukunft: in Wien werden nämlich bald Züge fahren, die von keinem Fahrer oder Fahrerin gesteuert werden. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ganz Ohr
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0