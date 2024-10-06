Ganz Ohr
Folge 16: Ganz Ohr: Film
15 Min.Folge vom 06.10.2024
Wie entsteht ein Film oder eine Serie? Um das rauszufinden besucht Esther das Set von „Tage, die es nicht gab“. Eine Serie, die von 4 Freundinnen handelt, die sich schon seit der Schulzeit kennen. Bei den Dreharbeiten zur 2. Staffel spielt auch Maya mit. Die junge Schauspielerin zeigt Esther, wie sie sich in ihre Figur „Nina“ verwandelt. Außerdem trifft sie Regisseurin Anna-Katharina und erfährt, wie viele Menschen, aber auch Zeit notwendig ist, um einen Film oder eine Serie zu drehen. Wird Esther vielleicht sogar selbst in der Serie mitspielen können? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ganz Ohr
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0