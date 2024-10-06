Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ganz Ohr

Ganz Ohr: Film

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 06.10.2024
Ganz Ohr: Film

Ganz Ohr: FilmJetzt kostenlos streamen

Ganz Ohr

Folge 16: Ganz Ohr: Film

15 Min.Folge vom 06.10.2024

Wie entsteht ein Film oder eine Serie? Um das rauszufinden besucht Esther das Set von „Tage, die es nicht gab“. Eine Serie, die von 4 Freundinnen handelt, die sich schon seit der Schulzeit kennen. Bei den Dreharbeiten zur 2. Staffel spielt auch Maya mit. Die junge Schauspielerin zeigt Esther, wie sie sich in ihre Figur „Nina“ verwandelt. Außerdem trifft sie Regisseurin Anna-Katharina und erfährt, wie viele Menschen, aber auch Zeit notwendig ist, um einen Film oder eine Serie zu drehen. Wird Esther vielleicht sogar selbst in der Serie mitspielen können? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ganz Ohr
ORF Kids
Ganz Ohr

Ganz Ohr

Alle 1 Staffeln und Folgen