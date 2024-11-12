Ganz Ohr
Folge 20: Ganz Ohr: Klimaangst
Viele Kinder und Jugendliche haben Angst vor der Zukunft. Sie fürchten sich vor den Folgen des Klimawandels, also dass es auf der Erde immer heißer wird. Wann spricht man von Klimaangst und was kann man dagegen tun? Um das rauszufinden besucht Esther Emma und Ronja. Die beiden Mädchen haben beschlossen, etwas gegen ihre Klimaangst zu tun. Sie haben vor einem Jahr die "Fridays for Future" in Vöcklabruck gegründet und organisieren seither Aktionen und Demos, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Was noch gegen ein mulmiges Gefühl oder Angst helfen kann und welche Rolle Bäume pflanzen fürs Klima hat - darum geht es in dieser Folge. Bildquelle: ORF
