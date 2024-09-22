Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 22.09.2024
Was passiert eigentlich mit unserem Kot – oder unserer „Kacke“, wie wir im Alltag eher sagen – nachdem sie unseren Körper verlassen hat? Dafür begibt sich Esther in die Welt unter der Stadt - ins Kanalnetz von Wien. Sie besucht auch die EBS, Österreichs größte Kläranlage. Dort erfährt sie, wie es gereinigt wird, um dann wieder sauber in die Natur entlassen zu werden. Außerdem beschäftigt sie sich mit Fragen wie „warum stinkt unsere Kacke eigentlich?“ und „wozu ist Kacke eigentlich gut?“. Bildquelle: ORF

