Ganz Ohr: Leben wie früherJetzt kostenlos streamen
Ganz Ohr
Folge 28: Ganz Ohr: Leben wie früher
Wie war das Leben, als es noch keine Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher oder Handys gegeben hat? Wie haben die Menschen gewohnt, was mussten sie arbeiten und wie ist es den Kindern damals gegangen? Esther besucht mit gemeinsam mit Sophie, Kimberly, Anika, Linda, Emanuel und Tobias das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz. Ein Dorf wie vor 100 Jahren. Hier können Esther und die Kinder nicht nur einen alten Bauernhof, eine Greisslerei oder eine alte Schule besuchen, sondern vieles auch ausprobieren: Kochen, Brotbacken, Ausmisten und Tiere versorgen. In dieser neuen Folge begibt sich Ganz Ohr auf Zeitreise, denn es geht ums Thema "Leben wie früher". Bildquelle: ORF
