Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ganz Ohr

Ganz Ohr: Leben wie früher

ORF KidsStaffel 1Folge 28vom 20.03.2025
Ganz Ohr: Leben wie früher

Ganz Ohr: Leben wie früherJetzt kostenlos streamen

Ganz Ohr

Folge 28: Ganz Ohr: Leben wie früher

16 Min.Folge vom 20.03.2025

Wie war das Leben, als es noch keine Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher oder Handys gegeben hat? Wie haben die Menschen gewohnt, was mussten sie arbeiten und wie ist es den Kindern damals gegangen? Esther besucht mit gemeinsam mit Sophie, Kimberly, Anika, Linda, Emanuel und Tobias das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz. Ein Dorf wie vor 100 Jahren. Hier können Esther und die Kinder nicht nur einen alten Bauernhof, eine Greisslerei oder eine alte Schule besuchen, sondern vieles auch ausprobieren: Kochen, Brotbacken, Ausmisten und Tiere versorgen. In dieser neuen Folge begibt sich Ganz Ohr auf Zeitreise, denn es geht ums Thema "Leben wie früher". Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ganz Ohr
ORF Kids
Ganz Ohr

Ganz Ohr

Alle 1 Staffeln und Folgen