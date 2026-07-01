Gilmore Girls
Folge 1: Alles auf Anfang
43 Min.Folge vom 01.07.2026
Lorelai lebt mit ihrer 16-jährigen Rochter Rory in der Kleinstadt Stars Hollow, wo sie als Hotelmanagerin arbeitet. Als Rory die Mitteilung bekommt, dass sie an der exklusiven Privatschule Chilton ihren Abschluss machen darf, ist der Jubel groß. Doch wie sollen die Damen für die hohen Schulgebühren aufkommen? Lorelai springt über ihren Schatten und meldet sich bei ihren wohlhabenden Eltern, zu denen sie lange keinen Kontakt hatte.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH