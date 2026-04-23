Gilmore Girls
Folge 12: Doppelt hält besser
41 Min.Folge vom 23.04.2026
Zwei Dates machen mehr Spaß als eins. Also beschließen Rory und Dean, Lane mit Deans Kumpel zu verkuppeln und zu viert auszugehen. Unterdessen haben Sookie und Jackson ihre erste Verabredung, doch auch die beiden sind nicht alleine - Lorelai und der seltsame Cousin von Jackson sind mit von der Partie.
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Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH