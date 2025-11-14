Gilmore Girls
Folge 10: Vergeben und vergessen
41 Min.Folge vom 14.11.2025
Nach einem schlimmen Streit herrscht zwischen Lorelai und Rory Funkstille. Auch zwischen Lorelai und ihrer Mutter hat es gekracht, so dass Emily nur ihre Enkelin zum Weihnachtsessen einlädt. Ein unerwarteter Anruf sorgt jedoch für den nächsten Schock: Richard musste in Krankenhaus gebracht werden. Schließlich wird der Empfangsraum der Klinik zum Treffpunkt der drei Frauen und die Emotionen kochen über.
Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH