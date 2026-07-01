Gilmore Girls
Folge 6: Albtraum Geburtstag
43 Min.Folge vom 01.07.2026
Schlechtes Timing: Rorys Geburtstag fällt genau auf den Tag, an dem das wöchentliche Abendessen mit den Großeltern stattfindet. Großmutter Emily besteht darauf, dass Rory erscheint, hat aber noch einen weiteren Plan in petto: Sie lädt alle Schulkameraden ihrer Enkelin ein. Rory platzt der Kragen, als sie das Haus ihrer Großeltern betritt.
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH