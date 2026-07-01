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Gilmore Girls

Albtraum Geburtstag

ATV 2Staffel 1Folge 6vom 01.07.2026
Albtraum Geburtstag

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Gilmore Girls

Folge 6: Albtraum Geburtstag

43 Min.Folge vom 01.07.2026

Schlechtes Timing: Rorys Geburtstag fällt genau auf den Tag, an dem das wöchentliche Abendessen mit den Großeltern stattfindet. Großmutter Emily besteht darauf, dass Rory erscheint, hat aber noch einen weiteren Plan in petto: Sie lädt alle Schulkameraden ihrer Enkelin ein. Rory platzt der Kragen, als sie das Haus ihrer Großeltern betritt.

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