Ein klassischer FehlstartJetzt kostenlos streamen
Gilmore Girls
Folge 2: Ein klassischer Fehlstart
42 Min.Folge vom 10.11.2025
Was für Tag! Während Lorelai verschläft und im Büro des Direktors der Chilton Schule eine schräge Figur macht, muss sich Rory mit ihren neuen Mitschülern auseinandersetzen, die ihr nicht besonders wohlgesonnen sind. Rorys Großmutter hat bereits einige Ideen, wie ihre Enkeltochter auf der Beliebtheitsskala nach oben klettern kann ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH