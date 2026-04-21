Gilmore Girls
Folge 8: Schneechaos
43 Min.Folge vom 21.04.2026
Stars Hollow und Umgebung versinken im Schnee. Das hat zur Folge, dass Lorelai nicht zum obligatorischen Freitagsdinner in Hartford erscheinen kann - sie ist von der Außenwelt abgeschnitten. Lediglich Rory speist mit ihren Großeltern und muss aufgrund der Witterung auch dort übernachten. Unterdessen erlebt Lorelai in Stars Hollow unterhaltsame Stunden mit Max, bis plötzlich Lane vor der Tür steht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH