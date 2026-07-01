Gilmore Girls
Folge 13: Concertus Interruptus
39 Min.Folge vom 01.07.2026
Lorelai hat vier Karten für das Konzert ihrer Lieblingsband Bangles ergattert. Unterdessen ist Rory mit drei Mitschülerinnen zuhause fleißig am Lernen. Als Lorelai die Mädchen sieht, beschließt sie, ihnen die Karten zu geben. Schließlich will sie, dass ihre Tochter endlich ein paar Freundinnen an der Chilton Schule gewinnt. Der Abend verläuft für die vier aber anders als erwartet.
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH