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Gilmore Girls

Concertus Interruptus

WarnerStaffel 1Folge 13vom 01.07.2026
Concertus Interruptus

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Gilmore Girls

Folge 13: Concertus Interruptus

39 Min.Folge vom 01.07.2026

Lorelai hat vier Karten für das Konzert ihrer Lieblingsband Bangles ergattert. Unterdessen ist Rory mit drei Mitschülerinnen zuhause fleißig am Lernen. Als Lorelai die Mädchen sieht, beschließt sie, ihnen die Karten zu geben. Schließlich will sie, dass ihre Tochter endlich ein paar Freundinnen an der Chilton Schule gewinnt. Der Abend verläuft für die vier aber anders als erwartet.

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