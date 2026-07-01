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Gilmore Girls

Küken-Alarm

ATV 2Staffel 1Folge 14vom 01.07.2026
Küken-Alarm

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Gilmore Girls

Folge 14: Küken-Alarm

43 Min.Folge vom 01.07.2026

Rory und Lorelai treffen sich jede Woche voller Vorfreude vor dem Fernseher, um die herrlich spießige Hausfrauensendung "Donna Reed Show? zu sehen. Die Damen machen sich gemeinsam über das veraltete Familien- und Frauenbild lustig. Als Dean zufällig die Sendung mitverfolgt, kann er die Kritik von Roy und Lorelai nicht verstehen. Er wünscht sich genau jenes Familienidyll - Streit mit Roy ist programmiert.

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