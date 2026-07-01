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Gilmore Girls

Chaos der Gefühle

WarnerStaffel 1Folge 16vom 01.07.2026
Chaos der Gefühle

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Gilmore Girls

Folge 16: Chaos der Gefühle

43 Min.Folge vom 01.07.2026

Dean zum Dreimonatigen mit Rory ein Abendessen in einem feinen Restaurant organisiert. Da es an einem Freitagabend stattfindet, fehlt Rory bei dem wöchentlichen Abendessen mit ihren Großeltern. Emily versucht sich indes als Kupplerin und lädt Chase, den Sohn einer Freundin, zum Dinner ein - in der Hoffnung, dass er Lorelai gefällt.

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