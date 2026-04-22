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Gilmore Girls

Kuss und Schluss

sixxStaffel 1Folge 11vom 22.04.2026
Kuss und Schluss

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Folge 11: Kuss und Schluss

43 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 6

Das hat Lorelai wohl so nicht kommen sehen: Die Liebelei zwischen ihr und Rorys Lehrer wird immer ernster - sie bekommt Panik und will Schluss machen. Ob es jedoch eine gute Idee ist, ausgerechnet am Elternabend die Beziehung zu beenden?

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