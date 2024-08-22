Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der erste Exit und ein neues Gesicht

JoynStaffel 2Folge 2vom 22.08.2024
46 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12

Bei "Good Luck Guys" überschlagen sich die Ereignisse. Ein Adventurer muss den Lost Beach verlassen, dafür kommt ein anderer Reality-Star nach - und der macht gleich von Beginn an große Versprechungen. Sorgt er für ein harmonisches Miteinander oder bringt er die Stimmung zum Kochen? Außerdem hat Eric Sindermann neben dem Überleben und Bargeld nur ein Ziel: Sabrina nahe zu kommen. Könnte Flocke ihm da dazwischenfunken?

