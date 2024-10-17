Buddel-Champions und Shopping-QueensJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 18: Buddel-Champions und Shopping-Queens
50 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Jetzt bloß nicht den Kopf in den Sand stecken! Zu spät - wer bei der Buddel-Challenge etwas reißen will, muss mit dem ganzen Körper rein. Das Graben macht im besten Fall reich und unter allen Umständen hungrig - und die Adventurer werden ganz schön auf die Probe gestellt. Denn sie werden ins Schlaraffenland aka den Shop gelockt und dort mit Leckereien in Versuchung geführt. Nur Sparfüchse können sich einen Vorteil fürs Finale verschaffen. Wer widersteht und wer kann sich satt und stark essen?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn